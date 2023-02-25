الإمارات تهدي سوريا 10 سيارات إسعاف مجهزة (صورة + فيديو)

أهدت قيادة العمليات المشتركة ضمن عملية "الفارس الشهم 2" بالتنسيق مع وزارة الصحة والهلال الأحمر الإماراتي، 10 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة لسوريا.

وقال الدكتور سالم الفلاسي المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سوريا، إن هذه المبادرة تأتي استمرارا للدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات للأشقاء في سوريا وخاصة في المجال الصحي وذلك ضمن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.

وأكد أن هذا الدعم النوعي للقطاع الصحي في سوريا يجسد نهج القيادة في الإمارات في تبني المبادرات التي تعنى بتحسين حياة الناس من خلال تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجونها وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي.

وأضاف الفلاسي أن هذا الدعم سوف يستمر لتحقيق ما يكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف مجهزة للوصول إلى المناطق الوعرة وتقديم الخدمات الطبية إلى المتضررين في مواقعهم.

وصرح بأن الإمارات مستمرة في دعم القطاع الصحي في سوريا ضمن عملية "الفارس الشهم 2" والوقوف على احتياجات المستشفيات والقطاع الصحي هناك.

الإمارات تهدي سوريا 10 سيارات إسعاف مجهزة https://t.co/D1quYGVEv9pic.twitter.com/J3ypOmUtZh — أخبار الإمارات (@UAENewsArabic) February 25, 2023

المصدر: وام