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الجزائر.. إنقاذ 6 عائلات علقت بعمارة هشة في العاصمة (صور)

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الجزائر.. إنقاذ 6 عائلات علقت بعمارة هشة في العاصمة (صور)
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الجزائر.. إنقاذ 6 عائلات علقت بعمارة هشة في العاصمة
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أفادت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، يوم السبت، بأنها أجلت 6 عائلات علقت بعمارة هشة بباب الوادي العاصمة.

وأوضحت في بيان أن العائلات علقت في الطابق الثاني والثالث لعمارة متكونة من 5 طوابق.

وذكرت أن انهيار جدار بالطابق الخامس للعمارة، أدى إلى انهيار سلالم العمارة بين الطابقين الثاني والثالث.

وأشار البيان إلى أن العمارة تقع في نهج الإخوة عشاش ببلدية باب الوادي.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

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