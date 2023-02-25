الجزائر.. إنقاذ 6 عائلات علقت بعمارة هشة في العاصمة (صور)

أفادت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، يوم السبت، بأنها أجلت 6 عائلات علقت بعمارة هشة بباب الوادي العاصمة.

وأوضحت في بيان أن العائلات علقت في الطابق الثاني والثالث لعمارة متكونة من 5 طوابق.

وذكرت أن انهيار جدار بالطابق الخامس للعمارة، أدى إلى انهيار سلالم العمارة بين الطابقين الثاني والثالث.

وأشار البيان إلى أن العمارة تقع في نهج الإخوة عشاش ببلدية باب الوادي.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية