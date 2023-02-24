السيسي يصدر قرارا جديدا حول المساعدات إلى سوريا وتركيا

أعلنت القوات المسلحة المصرية إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا جديدا حول المساعدات الإنسانية لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضربهما.

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وجاء في بيان عن الجيش المصري: "تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية الى دولتى سوريا وتركيا .. غادرت اليوم سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية".

وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت إرسال سفينة مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا، تضامنا مع الشعبين التركي والسوري ولتخفيف آثار الزلزال المدمر عنهما.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية أن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة متجهتين إلى تركيا محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارتي الدفاع والصحة والسكان.

كما وصلت سفينة الإمداد المصرية إلى تركيا قبل أن تتوجه إلى سوريا، وأعرب المسؤولون في البلدين عن تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها مصر حكومة وشعبا لمساندة البلدين.

المصدر: RT