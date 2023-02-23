الجيش المصري يعلن إرسال سفينة مساعدات إلى تركيا وسوريا

أعلنت القوات المسلحة المصرية إرسال سفينة مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا، تضامنا مع الشعبين التركي والسوري ولتخفيف آثار الزلزال المدمر عنهما.

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وأعلنت القوات المسلحة المصرية أن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة متجهتين إلى تركيا محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارتي الدفاع والصحة والسكان.

كما وصلت سفينة الإمداد المصرية التابعة للقوات البحرية إلى تركيا قبل أن تتوجه إلى سوريا، وأعرب المسؤولون عن تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومة وشعبا لمساندتهم في محنتهم، مؤكدين على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

المصدر: RT