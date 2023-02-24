إطلاق القمر الصناعي المصري "حورس 1" من الصين (فيديو)

أعلنت مصر إطلاق القمر الصناعي حورس 1 من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين، يحمل على متنه كاميرا عالية الجودة "لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة".

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي في تصريح للقناة الأولى المصرية أن هناك "تعاونا كبيرا في مجال الفضاء بين مصر والصين، والقمر سيتم استخدامه في مجالات كثيرة لاسيما تحسين الإنتاجية الزراعية".

وأشار إلى أن القمر الجديد سيقوم برصد جميع مصادر المياه بدقة عالية، وستتم متابعة العديد من المشروعات القومية ورصد مراحل تنفيذها والمعوقات التي تواجهها.

ولفت إلى أن إطلاق القمر حورس 1 يأتي في إطار الشراكة بين الصين ومصر، وأن القمر نستطيع من خلاله رصد الكثير من الكوارث الطبيعية كظاهرة التصحر.

المصدر: "صدى البلد"