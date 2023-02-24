السعودية.. القبض على 6 أشخاص في الرياض لاعتدائهم بالطعن والضرب على شخصين (صورة)
AFP
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قبضت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء بالضرب والطعن على شخصين.
وقالت وسائل إعلام سعودية إنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأضافت أنه يجري البحث على من وثق ونشر مقطع الفيديو للقبض عليه لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
#عاجل— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) February 24, 2023
القبض على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء بالضرب والطعن على شخصين في الرياض، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.#تم_البقضpic.twitter.com/ltA1HbU0sw
المصدر: وسائل إعلام سعودية