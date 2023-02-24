السعودية.. القبض على 6 أشخاص في الرياض لاعتدائهم بالطعن والضرب على شخصين (صورة)

#عاجل

القبض على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء بالضرب والطعن على شخصين في الرياض، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.#تم_البقضpic.twitter.com/ltA1HbU0sw