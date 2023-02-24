 
مباشر

السعودية.. القبض على 6 أشخاص في الرياض لاعتدائهم بالطعن والضرب على شخصين (صورة)

أخبار العالم العربي

السعودية.. القبض على 6 أشخاص في الرياض لاعتدائهم بالطعن والضرب على شخصين (صورة)
AFP
السعودية.. القبض على 6 أشخاص في الرياض لاعتدائهم بالطعن والضرب على شخصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utd5

قبضت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء بالضرب والطعن على شخصين.

وقالت وسائل إعلام سعودية إنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأضافت أنه يجري البحث على من وثق ونشر مقطع الفيديو للقبض عليه لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا