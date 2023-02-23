السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث تم تناول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الراهنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، بأن السيسي اطلع خلال الاتصال من نظيره الأوكراني على آخر المجريات على الصعيدين الميداني والإنساني في أوكرانيا، حيث أكد دعم مصر لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام.

وأشار السيسي إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد، وهو ما ثمنه الرئيس الأوكراني، منوها بدور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تطرق أيضا إلى قضية الأمن الغذائي، في ضوء المعاناة الكبيرة للعديد من شعوب العالم من أزمة الغذاء، خاصة في إفريقيا، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب.

وأكد الرئيس المصري على الأهمية القصوى لاستقرار أسواق الغذاء العالمية، وهو ما اتفق معه زيلينسكي الذي عرض جهود بلاده في هذا الصدد بهدف ضمان الأمن الغذائي العالمي.

المصدر: RT