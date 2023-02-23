بعدما شرد الزلزال بعضهم.. مطالبات بإعادة المغاربة العالقين في سوريا والعراق

تجمعت عائلات المغاربة المعتقلين والعالقين في سوريا والعراق أمام وزارة الخارجية في الرباط، مطالبة بإعادتهم إلى المغرب، وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بجرائم منهم.

ونقلت صحيفة "هسبريس" الكاتبة العامة لتنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، مريم زبرون، أن العائلات اجتمعت لمناشدة السلطات المغربية ترحيل أبنائها، مشيرة إلى أن الأسر لا تمانع أن تتم محاكمة أبنائها العالقين في بلدهم.

وفي كلمة خلال الوقفة التي شهدت حضورا أمنيا، نبهت زبرون إلى وضع المغاربة في السجون العراقية والسورية، وقالت إن عددا من النساء تواصلن مع التنسيقية، وكشفن لها أنهن هربن بعد الزلزال من المخيمات، ويعشن حاليا في ظروف مزرية بصحبة أطفالهن في ظل تصاعد موجة البرد القارس ومخلفات كارثة الزلزال الذي ضرب المنطقة.

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وذكرت الصحيفة أن ذوي المعتقلين والعالقين ناشدوا "الملك محمدا السادس والحكومة المغربية من أجل التدخل العاجل لإعادة أبنائهم إلى المغرب، وتقديمهم للقضاء المغربي ومحاكمتهم محاكمة عادلة"

وأشارت إلى أن المشاركين في الوقفة أكدوا أن أبناءهم "تم التغرير بهم فسافروا إلى تلك البؤر المتوترة دون وعي بمخاطر الخطوة التي قاموا بها"، كما أن "الجهات التي غررت بهم صورت لهم الأمر كأنه طريق يقربهم من الجنة".

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في وزارة الخارجية "استدعوا أعضاء من التنسيقية لاجتماع بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية مباشرة، بملحقة الشؤون القنصلية، لمناقشة المراحل التي وصل إليها الملف".

وذكرت الصحيفة أن مصدرا مطلعا على الملف أشار إلى أن التنسيقية "سبق أن تلقت وعودا حكومية بقرب حل ملف المغاربة العالقين بالعراق، ويرتقب بناء عليه أن يتم ترحيل النساء اللواتي يعشن ظروفا صعبة".

يذكر أن تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق وجهت رسالة إلى الحكومة تندد من خلالها بالأوضاع التي يعيشها أطفال المعتقلين في سوريا والعراق، "حيث يتم حجزهم في مراكز اعتقال قبل الزج بهم في السجون بعد بلوغهم سن 18 بجانب مقاتلي تنظيم "داعش".

وأكدت الهيئة أنها تلقت في هذا الصدد عددا من الشكايات عن "إقدام المليشيات الكردية في الشمال السوري على انتزاع العشرات من الأطفال المغاربة من أمهاتهم، وحجزهم في مخيمات تشبه مراكز اعتقال مخصصة للأطفال"، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك خطير وصارخ لحقوق الطفل".

المصدر: "هسبريس"