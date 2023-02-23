وزارة الخارجية الإسرائيلية: سلطنة عمان تسمح بمرور الطيران الإسرائيلي في أجوائها

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سلطنة عمان سمحت بمرور الطيران الإسرائيلي في أجوائها.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، هذا القرار بأنه "تاريخي"، مبينا أنه "سيقصر الطريق إلى آسيا ويخفض التكاليف على المواطنين الإسرائيليين ويساعد شركات الطيران الإسرائيلية على أن تكون أكثر تنافسية".

ووجه الشكر إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد و"أصدقائنا الأمريكيين الذين رافقونا طوال العملية برمتها وعلى مساعدتهم الكبيرة في إنجاح هذه الخطوة". كما شكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هيئة الأمن القومي، والمدير العام لوزارة الخارجية رونان ليفي وموظفي الوزارة "المتفانين الذين عملوا من أجل مواطني إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي".

وأعلنت سلطنة عمان منذ فترة وجيزة أن الخطوط الجوية الإسرائيلية ستتمكن من المرور عبر مجالها الجوي. جاء هذا الإعلان بعد شهور من المحادثات بين وزارة الخارجية والسلطات في عمان.

المصدر: RT