ميقاتي يتفقد المركز الوطني للجيوفيزياء

تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، المركز الوطني للجيوفيزياء، للاطلاع على مواكبة المركز لتقييم الخطر الزلزالي في البلاد وإرسال إشعارات بالهزات الأرضية التي تسجل.

وقد استمع ميقاتي إلى شرح مفصل عن عمل المركز الذي يهدف إلى تقييم الخطر الزلزالي في لبنان من خلال دراسات علمية والرصد الزلزالي بواسطة الشبكة الوطنية التي تضم عدة محطات منتشرة على الأراضي اللبنانية والتي ترتبط بالمركز الرئيسي، إضافة إلى دراسات برية وبحرية للفوالق الناشطة، ودراسة تشوهات القشرة الأرضية وقياس مستوى المد والجزر بواسطة جهازين، يرتبط أحد الأجهزة بشبكة إنذار التسونامي في البحر المتوسط.

وفي ختام الجولة، قال ميقاتي: "أردت اليوم في هذه الظروف غير الطبيعية التي نمر بها زيارة المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس، للإطلاع على آلية العمل وعلى المعدات الموجودة وسلامتها، وهذه المعدات يمكن أن تؤكد حصول الزلزال وموقعه والقيام بتحذير الناس، ولكن الأكيد وفق ما يقول العلم بأنّه ليس بإمكان أحد التكهن متى يمكن حصول زلزال أو هزة".



وأضاف: "عاينا في هذه الجولة ما إذا كان هناك نقص في المعدات، واتفقنا على كيفية التعاطي في حال حصول زلزال"، مشيرا إلى أن "هيئة إدارة الكوارث اتخذت كل الإجراءات اللازمة، ووضعت كل الكتب والآلية الطبيعية لحماية المواطن واتفقنا على إجراء تجارب على الأرض في عدة محافظات للتأكد من أن هذه النظريات هي نظريات حقيقية".

المصدر: "النهار"