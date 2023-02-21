السعودية.. تخريج 279 فردا من مجندات معهد الجوازات النسائي (فيديو)

شهد مدير عام الجوازات في السعودية، الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج 279 فردا من مجندات دورة الفرد الأساسي الخامسة للكادر النسائي بمعهد الجوازات.

ونقل الفريق اليحيى تهنئة وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود للخريجات.

وأكد أهمية استشعار المسؤولية، وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن، حيث تلقت الخريجات المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الأمني، وقدمن عرضًا عسكريًا، اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الخريجات وهن يؤدين خلال حفل تخرجهن عرضا عسكريا، أمام الحضور، أظهر الفرضيات والمهارات العسكرية لديهن.



وقدمت إحدى الخريجات شرحا للحقيبة المتنقلة، قائلة :"أقدم لمعاليكم شرف الحقيبة المتنقلة التي تستخدم لإنهاء إجراءات الركاب في الحالات الطارئة، بهذه البصمة لأخذ الخصائص الحيوية ".

المصدر: "واس" + RT