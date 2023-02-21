وزير الصحة الإماراتي في سوريا (صور)

وصل وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، اليوم الثلاثاء، إلى مطار اللاذقية في سوريا.

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وتأتي زيارة العويس في إطار جولة يقوم بها مع نظيره السوري حسن محمد الغباش، في محافظة اللاذقية للاطلاع على المناطق المتضررة جراء الزلزال.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن العويس كان على متن طائرة تضم وفدا طبيا، ومحملة بـ46 طنا من المساعدات الإغاثية.

وتستمر السلطات الإماراتية بإرسال المساعدت إلى سوريا ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، التي انطلقت عقب وقوع زلزال مدمر في تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الجاري.

المصدر: سانا