الإمارات.. مروحيات تحلق في سماء رأس الخيمة وآليات عسكرية في شوارعها والشرطة توجه تعليمات للسكان

أعلنت القيادة العامة لشرطة مدينة رأس الخيمة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنفيذ تمرين أمني، يصاحبه تحليق مروحيات وتحرك آليات عسكرية.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتبت الشرطة: "يتم الآن تنفيذ تمرين أمني، يصاحبه تحليق مروحيات وتحرك آليات عسكرية. لذا يرجى إفساح الطريق للمركبات المشاركة بالتمرين، كما يرجى عدم تداول الشائعات وعدم التصوير واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وأوضحت أن هذه الرسالة لأغراض التمرين ولا تتطلب من المواطنين اتخاذ أي إجراءات.

المصدر: RT