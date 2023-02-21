مصر.. المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، حقيقة تعرض البلاد لزلزال رصدته محطات الشبكة القومية التابعة للمعهد، حيث سجلت هزة أرضية على بعد 552 كيلومترا شمال رفح.

وفي بيان، نفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي وجود زلزال في مصر، بعد نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تواجد زلزال بمصر.

وأوضح جاد القاضي، أن الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل أي زلزال بمصر يوم الاثنين الموافق 20 فبراير.

بينما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل هزة أرضية على بعد 552 كيلو مترا شمال رفح في تمام الساعة 7:04 بالتوقيت المحلي بقوة 6.43 درجة على مقياس ريختر، وذلك بالتزامن مع تعرض تركيا لزلزال بقوة 6.4 ومركزه منطقة دفني في هطاي وفقًا لإدارة الكوارث التركية.

وذكر القاضي أن إدارة الكوارث التركية ألغت تحذيرها الاحترازي بشأن احتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال الأخير، وذلك بعد منشور عبر حسابها في "تويتر" طلبت فيه من سكان المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط أن يبتعدوا عن الشواطئ واللجوء إلى الأماكن المرتفعة.

وفي سياق متصل، صرح رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفقية شريف الهادي، لموقع "القاهرة 24" بأن مصر تتعاون مع جميع الدول المجاورة في عملية رصد ومتابعة الزلازل خصوصا دول البحر المتوسط مثل تركيا وقبرص وكريت وإيطاليا واليونان.

وبين أنه يتم ربط المحطات الخاصة برصد الزلازل من الدول المختلفة في نظام واحد دولي يستطيع قراءة الهزة الأرضية في أكثر من محطة.

وقال الهادي إنه لا خوف على مصر من الهزات الأرضية التي تحدث في تركيا وكريت وقبرص، وإن الزلازل التي تحدث بقوة 6 من مقياس ريختر وتبعد عن مصر 400 كيلو متر لن تتأثر بها البنية التحتية في مصر.

وأضاف: "الهزات من هذا النوع يشعر بها المواطنون ولا تؤثر على البنية التحتية"، مشددا على أن مصر بعيدة عن أي حزام زلزالي ولا يوجد أي تخوف من الهزات المتتالية التي تحدث في تركيا والدول المجاورة.

وتابع: "طالما مصر لا يوجد بها حزام زلزالي لا داعي للخوف.. أقرب حزام زلزالي من مصر هو الحزام الزلزالي الذي يمر تحت جزيرة كريت وقبرص.

ولفت إلى أن هذه المنطقة قريبة من مصر ولكن الهزات الأرضية التي تحدث بها شبه متوسطة ونادرا ما تحدث هزات قوية بها.

المصدر: "القاهرة 24"