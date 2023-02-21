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مصر.. بقعة ضوء زرقاء بسماء الإسكندرية .. ما علاقتها بزلزال تركيا الجديد؟ (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. بقعة ضوء زرقاء بسماء الإسكندرية .. ما علاقتها بزلزال تركيا الجديد؟ (صور)
AFP
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشكل كبير، صور لبقعة ضوء زرقاء في سماء الإسكندرية، ما أثار الجدل والذعر، بعد أن ربطها نشطاء بتوابع الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا.

 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور عدة، مشيرين إلى أن سبب الذوء قد يكون البرق الزلزالي الذي يتكون في السماء بسبب الشُحنات الناتجة عن الزلزال، لأن البقعة الزرقاء قد تظهر في أي منطقة تأثرت بالزلزال.

 في حين أوضح آخرون أن هذه البقعة ناتجة عن احتفال أقيم في أحد الأماكن بالقرب من حدائق المنتزه، وأنه عبارة عن أضواء ليزر زرقاء تم توجيهها للأعلى، بدليل ظهورها في نطاق شرق الإسكندرية فقط.

مصر.. بقعة ضوء زرقاء بسماء الإسكندرية .. ما علاقتها بزلزال تركيا الجديد؟ (صور)
القاهرة 24

 وتوضيحا لهذه الصور، علق رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية لموقع "القاهرة 24" قائلا إن "هناك ظاهرة تسمى البرق الأزرق، وإنها تحدث عند وقوع الزلازل الكبيرة، مثل زلزال تركيا"، لافتا إلى أنها حدثت مع الزلزال القوي في تركيا.

وأكمل: "وظاهرة البرق الأزرق تحدث فقط فى أماكن الزلازل الكبيرة جدا مثل زلزال تركيا أو اليابان 2011".

مصر.. بقعة ضوء زرقاء بسماء الإسكندرية .. ما علاقتها بزلزال تركيا الجديد؟ (صور)
القاهرة 24

وتابع: "أما ما حدث في الإسكندرية فإذا كان قد حدث بالفعل يجب سؤال المختصين من خبراء الطقس والغلاف الجوي".

 

المصدر: "القاهرة 24"

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