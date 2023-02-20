هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعلق على الهزة الأرضية التي ضربت جنوب تركيا

علقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على الهزة الأرضية التي ضربت جنوب تركيا مساء اليوم الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية، حدثت جنوب تركيا مساء هذا اليوم الاثنين، الساعة الـ20:04:29، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر".

وأضاف طارق أبا الخيل أن المملكة العربية السعودية لم تتأثر بهذه الهزة الأرضية لبعد المسافة بين موقع الزلزال والحدود السعودية الشمالية.

وذكر أن سبب حدوث الهزة تصادم الصفيحة التكتونية الأناضولية مع الصفيحة الإفريقية والعربية على امتداد صدع الأناضول في الاتجاه الغربي، وهو صدع نشط زلزاليا، ويُتوقع حدوث هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية بقدر زلزالي أقل، وبدون أي أثر على السعودية.

المصدر: "سبق"