السعودية.. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات وكشف جنسيات المهربين (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباط محاولات تهريب 21.3 طنا من نبات القات المخدر، وطن و139 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، كاشفة عن جنسيات المهربين.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت خلال الفترة من 29 يناير حتى 11 فبراير 2023، محاولات تهريب 21.3 طنا من نبات القات المخدر وطن و139 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر.

وأكد العقيد مسفر القريني القبض على المهربين، وعددهم 189 متهما، منهم 20 مواطنا، و169 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم 144 من الجنسية اليمنية، و23 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسيتين الصومالية والباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

إحباط محاولات تهريب (21.3) طن من نبات القات المخدر، وطن و(139) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/bguVBVrgoj — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 20, 2023

المصدر: "واس"