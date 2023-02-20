 
مباشر
عاجل
الرئاسة السورية: الرئيس بشار الأسد يزور سلطنة عمان ويلتقي السلطان هيثم بن طارق

السعودية.. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات وكشف جنسيات المهربين (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات وكشف جنسيات المهربين (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/usje

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباط محاولات تهريب 21.3 طنا من نبات القات المخدر، وطن و139 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، كاشفة عن جنسيات المهربين.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت خلال الفترة من 29 يناير حتى 11 فبراير 2023، محاولات تهريب 21.3 طنا من نبات القات المخدر وطن و139 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر.

وأكد العقيد مسفر القريني القبض على المهربين، وعددهم 189 متهما، منهم 20 مواطنا، و169 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم 144 من الجنسية اليمنية، و23 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسيتين الصومالية والباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

المصدر: "واس" 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا