السعودية.. القبض على مصري روّج مواد مخدرة عبر الإنترنت

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية على مقيم بمنطقة الرياض يحمل الجنسية المصرية، روّج مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن المقيم ضبط بحوزته 14.9 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و14290 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، و3000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وسلاحين ناريين، و41 طلقة حية، ومبلغا ماليا.

وأفادت الوكالة بأنه جرى إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

#مكافحة_المخدرات تقبض على مقيم لعرضه وترويجه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة الرياض. pic.twitter.com/NCje6Tv7lo — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) January 26, 2023

المصدر: واس