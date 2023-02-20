العراق.. القبض على مسؤول في كتيبة الدفاع الجوي في تنظيم "داعش"

أطاحت طواقم مديرية استخبارات وأمن بغداد، بمسؤول كبير في كتيبة الدفاع الجوي في تنظيم "داعش"، في منطقة الدورة ببغداد، اليوم الاثنين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان صحفي، أن طواقم مديرية استخبارات وأمن بغداد، تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر تنظيم "داعش" في منطقة الدورة ببغداد، بالتنسيق مع الفرقة الـ 17 في محافظة صلاح الدين، ضمن جهود المديرية العامة للاستخبارات العراقية في مواجهة فلول العصابات الإرهابية.

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وأوضحت أن المعتقل شغل منصب مسؤول كتيبة الدفاع الجوي ضمن فرقة نهاوند، التابعة لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.

المصدر: RT