انتهاء مهام فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تركيا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية عن انتهاء عمليات فريق البحث والإنقاذ في تركيا.

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ويبدأ الفريق الإماراتي إجراءات العودة إلى أرض الوطن اعتبارا من يوم الاثنين، بعد 14 يوم عمل متواصلة نفذها ضمن عملية "الفارس الشهم /2".

من جهته، تقدم المدير العام للاستجابة للكوارث باسم الحكومة التركية بالامتنان للفريق الإماراتي لسرعة الاستجابة، والمساعدة الكبيرة في إنقاذ الأرواح في وقت صعب للغاية، والتقدير الصادق على احترافية الفريق وتفانيه المخلص في دعم الفرق التركية.

ويعتبر فريق البحث والإنقاذ الإماراتي آخر فريق مصنف دوليا يغادر تركيا، وذلك بعد إعلان الحكومة التركية عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، حيث نفذ الفريق مهام البحث عن الناجين في 3 مناطق هي الأصعب في محافظه كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال.

وتعد محافظة كهرمان مرعش مركز الزلزال الذي وقع في تركيا وبلغت قوته نحو 7.8 درجة.

ونجح الفريق في إنقاذ 10 أشخاص وانتشال 26 جثة، وحرص الفريق على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عمليات انتشال الناجين، كما تم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية.

المصدر: وام