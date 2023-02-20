 
مباشر

تجهيزات في سلطنة عمان لاستقبال شخصية مهمة

أخبار العالم العربي

تجهيزات في سلطنة عمان لاستقبال شخصية مهمة
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/used

أعلنت شرطة عمان السلطانية عن منع وقوف السيارات، اليوم الاثنين، على جانبي شارع السلطان قابوس من المطار السلطاني الخاص إلى قصر البركة العامر بالاتجاهين.

إقرأ المزيد
قائد البحرية الإيرانية يصل العاصمة العمانية لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين
قائد البحرية الإيرانية يصل العاصمة العمانية لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين

وأهابت شرطة عمان السلطانية بسائقي السيارات الالتزام بما جاء أعلاه والتعاون مع رجال الشرطة خدمة للصالح العام.

وأفادت مصادر بأن السلطات العمانية بصدد التجهيز لزيارة غير معلنة لشخصية مهمة، وأشارت وسائل إعلام إلى أنها الرئيس السوري بشار الأسد، لكن لم يتم تأكيد ذلك من قبل أي جهة رسمية.

وأمس الأحد، وصل قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، إلى العاصمة العمانية مسقط، لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين في هذا البلد.

وذكرت وكالة "إرنا"، أن قائد القوة البحرية العمانية، اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي، كان في استقبال نظيره الإيراني، عند وصوله مطار مسقط الدولي، بحضور السفير الإيراني لدى السلطنة علي نجفي.

المصدر: أثير+ إرنا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا