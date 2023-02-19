الخارجية الجزائرية تصدر بيانا بخصوص تعليق التأشيرات للرعايا الفرنسيين

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، بيانا بخصوص الأنباء المتداولة حول تعليق التأشيرات للرعايا الفرنسيين.

وفي بيانها، نفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تعليق التأشيرات للرعايا الفرنسيين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المغالطات جاءت ضمن حملة كاذبة من دوائر معادية للجزائر.

وأوضحت أن الخدمات القنصلية مستمرة في تقديم التأشيرات بشكل عادي للراغبين في زيارة الجزائر.

المصدر: "النهار" الجزائرية