السعودية.. الدفاع المدني ينشر كاميرات المراقبة الأمنية بالمساجد والوزارات والهيئات العامة

اعلن الدفاع المدني السعودي تطبيق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية في المساجد والجوامع والوزارات والهيئات الحكومية والمنشآت النفطية والبتروكيميائية.

وكان الأمن العام السعودي قد أوضح أن أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على الطرق الرئيسية داخل المدن والسريعة، ووسائل النقل العام، ومحطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز، باستثناء دورات المياه.

وبحسب وزارة الداخلية السعودية، فإن كاميرات المراقبة الأمنية تعد أجهزة ثابتة أو متحركة معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقا لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

وفي بيان سابق ذكرت الداخلية أن هناك غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل مَن يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

المصدر: "سبق"