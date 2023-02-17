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"المكعب يحاكي الكعبة".. جدل يرافق إعلانا عن مشروع ضخم أطلقه بن سلمان في السعودية (فيديو)

مجتمع

مشروع "مكعب الرياض"
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أثار الفيديو الترويجي لـ"مكعب الرياض"، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس الخميس، جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قال نشطاء إن المشروع يحاكي شكل الكعبة المشرفة.

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وأثار التصميم تفاعلا بين النشطاء ليذهب البعض لتشبيهه بتصميم الكعبة في مكة، قبل أن يرد عليهم نشطاء آخرون موجهين انتقادات لاذعة لمن يروج لهذا الطرح.

ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي المقطع على صفحته في "تويتر" قائلا: "يضم تصميم المكعب مزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.. مشروع المربع الجديد".

وتتجاوز مساحة المشروع 19 كيلومتر مربع، ويقع على تقاطع شارعي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب العاصمة السعودية، في حين تبلغ مساحة طابقيه أكثر من 25 مليون متر مربع وتحتمل طاقته الاستيعابية مئات الآلاف.

وسيشمل توفير 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف وحدة ضيافة، و"مساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية".

وتقول السعودية إن المشروع سيقدم "تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه"، وذلك في محيط لا تتجاوز مدة قطعه 15 دقيقة سيرا على الأقدام، وتوفير وسائل نقل داخلية، ويبعد عن المطار الدولي 20 دقيقة بالسيارة تقريبا".

المصدر: وكالات

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