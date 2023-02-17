"المكعب يحاكي الكعبة".. جدل يرافق إعلانا عن مشروع ضخم أطلقه بن سلمان في السعودية (فيديو)

أثار الفيديو الترويجي لـ"مكعب الرياض"، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس الخميس، جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قال نشطاء إن المشروع يحاكي شكل الكعبة المشرفة.

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وأثار التصميم تفاعلا بين النشطاء ليذهب البعض لتشبيهه بتصميم الكعبة في مكة، قبل أن يرد عليهم نشطاء آخرون موجهين انتقادات لاذعة لمن يروج لهذا الطرح.

ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي المقطع على صفحته في "تويتر" قائلا: "يضم تصميم المكعب مزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.. مشروع المربع الجديد".

وتتجاوز مساحة المشروع 19 كيلومتر مربع، ويقع على تقاطع شارعي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب العاصمة السعودية، في حين تبلغ مساحة طابقيه أكثر من 25 مليون متر مربع وتحتمل طاقته الاستيعابية مئات الآلاف.

يضم تصميم #المكعب مزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.#مشروع_المربع_الجديدpic.twitter.com/j8lMXsFZrq — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) February 16, 2023

بعد كل مشروع يعلن عنه سمو #ولي_العهد ،تتوالى صرخات الحقدة والمبغضين وعويلهم.

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بلغ الحنق والتفاهة والسخافة بهم هذه المرة أن ينتقدوا الاسم،(داون تاون)

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اصرخوا بأعلى أصواتكم، فلن يزدنا صراخكم إلا حماساً ونجاحا..

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.#مشروع_المربع_الجديد#المكعب#السعوديةpic.twitter.com/QGksOAK4WJ — محمد العَلَم الزهراني (@dr_msalalam) February 17, 2023

وسيشمل توفير 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف وحدة ضيافة، و"مساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية".

الفكر المتطرف يستطيع تحوير كل شيء إلى إيديولوجيته المتطرفة؛ فإن على هذا المنطق السطحي؛ إذا كان لديك "مكعب" فأنه يمثل الكعبة شرفها الله.



ألا قاتل الله الجهل الذي يلبسه أصحابه ثوب العلم pic.twitter.com/kewuCIaq1i — عبدالله البندر (@a_albander) February 16, 2023

وتقول السعودية إن المشروع سيقدم "تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه"، وذلك في محيط لا تتجاوز مدة قطعه 15 دقيقة سيرا على الأقدام، وتوفير وسائل نقل داخلية، ويبعد عن المطار الدولي 20 دقيقة بالسيارة تقريبا".

مكعب #مبس_قرن_الشيطان على هيئة الكعبة المشرفة في مدينة #الرياض

رمزية للاستخفاف وتدنيس المقدس.

وقد سبقه إلى ذلك إبرهة الأشرم.

اللهم الحقه به. https://t.co/eAF7JwWmfb — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) February 16, 2023

#المكعب

استمرارا في إثارة الجدل.. ولي العهد #محمد_بن_سلمان يعلن عزمه بناء "مكعّب" ترفيهي في الرياض يشبه الكعبة



هل أصاب بن سلمان الجنون؟ #مشروع_المربع_الجديدpic.twitter.com/JGtKytEBSV — جاكلين القحطاني 🇸🇦 (@Gakiiiliiin) February 16, 2023

المصدر: وكالات