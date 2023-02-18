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3 صواريخ تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

3 صواريخ تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا
Gettyimages.ru
عناصر من القوات الأمريكية في سوريا - أرشيف -
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تعرضت المساكن العمالية بحقل العمر النفطي شرقي سوريا الذي يضم القاعدة الأمريكية، لقصف بـ3 قذائف هاون.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن مجهولين استهدفوا المنطقة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. 

ويمتلك الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى حليفة له ضمن ما يسمى التحالف الدولي، ما لا يقل عن 28 موقعا عسكريا معلنا في سوريا، تتوزع على 3 محافظات، هي الحسكة (17 موقعا) ودير الزور (9 مواقع) وحمص (موقعان).

وينطوي حقل العمر النفطي كأكبر حقول النفط السورية، على أكبر القواعد الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.

وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة أيضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني.

المصدر: RT

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