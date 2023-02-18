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وفاة مواطنة مصرية جراء زلزال تركيا

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وفاة مواطنة مصرية جراء زلزال تركيا
AP
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قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع أحوال المصريين الذين تضرروا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

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وأضافت الوزارة أنه "في إطار حرص غرفة عمليات القطاع القنصلي بالوزارة على الوقوف على تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة، كشفت جهود البحث والإنقاذ عن العثور على جثمان إحدى المواطنات المصريات بمنطقة اسكندرون بولاية هاتاي التركية".

وتابعت في بيان: "تم نقل جثمان الضحية إلى أحد مستشفيات الولاية، حيث تتابع السفارة المصرية في أنقرة التنسيق مع السلطات التركية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة باستخراج شهادة وفاة المواطنة المصرية ودفن الجثمان".

وأعربت الوزارة عن أسفها لهذا الخبر الأليم، متقدمة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الضحية، مؤكدة استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.

المصدر: RT

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