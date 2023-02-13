مصر ترد على توقعات الباحث الهولندي بحدوث زلازل مدمرة في البلاد

كشف شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موقف المعهد من تصريحات العالم الهولندي بوقوع زلزال قريبا في مصر، وعدد من الدول العربية.

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وأضاف شريف الهادي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن "هذا العالم كلامه عن حدوث زلزال في مصر قريبا أقرب للتنجيم، وليس كلاما علميا تماما، وليس له أي دلائل علمية".

وتابع شريف الهادي رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية أن "هذا الأمر بعد أن تم الإعلان عنه، كان للمعهد القومي للبحوث الفلكية تحرك سريع، من خلال عمل اجتماع موسع، لدينا في المعهد يضم خبراء على أعلى مستوى، لافتا إلى أنهم خرجوا بنتيجة قاطعة، بأن ما قاله العالم الهولندي مجرد كلام وغير صحيح، بشأن حدوث زلزال في مصر قريبا".

وكان العالم والباحث الهولندي، فرانك هوغربيتس، الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا وسوريا المدمر قبل 3 أيام من وقوعه فجر الاثنين الماضي، قد تحدث عن احتمال وقوع زلزال في مصر.

وصرح بأن إمكانية حدوث هزة بمصر واردة، حيث قال: "نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة".

وتابع قائلا: "بما أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة".

المصدر: المصري اليوم