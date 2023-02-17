بيان للخارجية المصرية بشأن تحرير المواطنين المختطفين في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إطلاق سراح المصريين الستة المختطفين في ليبيا، في بيان مقتضب عبر موقعها الرسمي على تويتر.

وفقاً للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين فى ليبيا …. نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 17, 2023

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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ: "وفقا للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين فى ليبيا …. نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا على صفحتها الرسمية، بعد اختطاف 6 مواطنين مصريين في ليبيا بمدينة الزاوية.

وقالت الخارجية المصرية إنها تتابع مع أجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية.

وتواصلت السفارة المصرية لدى طرابلس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، وكذا استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالتهم والعمل على الإفراج عنهم، في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.

ويذكر أن عددا من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وكانت قد أكدت مصادر لـRT اختطاف 6 مصريين من عائلة واحدة، على يد مسلحين داخل ليبيا، في مدينة الزاوية.

والمختطفون من عائلة واحدة وهم: مينا كمال جاد سيدراك، عبد المسيح جودة سيدراك، روماني حبيب جاد سيدراك، شنودة حبيب جاد سيدراك شنودة فخري شحاتة، عماد مرعي عطالله سيدراك.

وناشد أهالي المختطفين السلطات المصرية الوصول إليهم بعد تسليم كافة أرقام الهواتف التي تم ارسال الرسائل من خلالها وتعقبهم ومحاولة إنقاذهم.

وأوضحت المصادر أن السلطات المصرية تتواصل مع السلطات الليبية لمعرفة ملابسات عملية الاختطاف، وإيجاد حل لإنقاذ المختطفين.

المصدر: RT