أهالي جنديرس في الشمال السوري: أغراب ينهبون الذهب والأموال وبيوتنا بعد الزلزال

اشتكى أهالي جنديرس في عفرين السورية من تعرض منازلهم وممتلكاتهم للسرقة من قبل مجهولين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وشملت السرقات الأموال والذهب .

وقال أحد سكان جنديرس، ويدعى محمد صبري: "أعمال السرقة تمارس هنا فتسرق محتويات المنازل كالمبردات وغسالات الملابس، والأموال والذهب، الذي يرونه أمامهم يسرقونه، لا نعلم من أين أتى هؤلاء السراق بهذه الظروف الصعبة".

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كما يؤكد أهالي جنديرس من الأكرد أنه منذ يوم وقوع الزلزال والسرقات في منازلنا بدأت من قبل أغراب مجهولين.

بدوره، يوضح أحد أهالي عفرين، ويدعى نشأت خليل: "طلبت منهم منحي خيمة لأنصبها أمام منزلي، إلّا أنهم أخبروني بأنه عليك الذهاب للبقاء في المخيم، لكنّني رفضت ذلك وقررت البقاء بالقرب من منزلي لكثرة مظاهر سرقة المنازل، ولذلك أمكث حاليا في شاحنة".

الجدير بالذكر أن أكثر من 5000 عائلة تسكن عفرين وجنديرس، تشردت بعد زلزال السادس من فبراير الجاري في الشوارع والسهول.

المصدر: رووداو ديجيتال