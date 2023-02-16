المالكي يعلن انتهاء الفريق الفلسطيني من مهمته الإغاثية في سوريا

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي "انتهاء مهمة الفريق الفلسطيني للتدخل والاستجابة في سوريا، التي استمرت 8 أيام، ويغادر فجر يوم الجمعة باتجاه الوطن".

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وقال المالكي إن "فريق دولة فلسطين الذي ضم أطباء وجراحين متخصصين من وزارة الصحة، وخبراء من الهلال الأحمر والدفاع المدني، وطاقم من هيئة الإذاعة والتلفزيون باشراف من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، قد عمل في محافظتي اللاذقية وحلب إلى جانب الفرق السورية والدولية، وتحمل مسؤولياته على أكمل وجه في عمليات البحث والإنقاذ، وتقديم العلاج الطبي، والدعم النفسي، والمساعدات الإغاثية للمتضررين، وأنشأ العيادات المتنقلة وتعامل مع الأوضاع الميدانية في مراكز الإيواء على مدار الساعة".

وأوضح المالكي أن الفريق المكون من 43 عنصرا متخصصا قد نفذ مهامه في مدينة جبلة ومخيم الرمل الذي تقطنه عائلات سورية وفلسطينية في محافظة اللاذقية، وكذلك في مخيمي حندرات والنيرب في محافظة حلب، إضافة إلى مدينة حلب عبر تدخلات طبيه في المستشفى الجامعة في المدينة.

وأشاد المالكي بمستوى أداء الفريق وبإنجازاته على الأرض، الأمر الذي عكس مستوى التنسيق العالي بين كافة الجهات الشريكة وبالتعاون مع الحكومة السورية والسلطات المحلية على مختلف المستويات، معبرا عن شكره وتقديره لأعضاء الفريق ولسفارة فلسطين لدى سوريا، التي قدمت كل التسهيلات لإنجاح مهمته.

ونوه إلى أن الفريق الفلسطيني في تركيا وقوامه 31 عنصرا، متمركزين في منطقة ملاطية، سينهي مهمته يوم غد ليغادر باتجاه الوطن فجر يوم الأحد بعد 8 أيام من العمل إلى جانب الفرق المحلية والدولية، بإشراف من إدارة الكوارث والأزمات التركية (أفاد).

المصدر: RT