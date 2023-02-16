المساعدات الفلسطينية لسوريا تتواصل (صور+ فيديو)
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قام أهالي بيت حنينا وبيت المقدس في فلسطين بجمع مساعدات إنسانية كجزء من حملات الإغاثة الطارئة إلى المتضررين من زلزال سوريا.
وتم توزيع 5 شاحنات جديدة من المواد الإغاثية المتنوعة للمرة الثانية، في مدينة جنديرس المنكوبة بالشمال السوري.
كان تم جمع مبلغ مليون ومئتي ألف شيكل في حملة مسجد الدعوة في بلدة بيت حنينا في القدس.
والاثنين، وصلت قافلة مساعدات إغاثية مخيم الرمل الفلسطيني في محافظة اللاذقية، مقدمة من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ضمن حملة فلسطين معكم الإغاثية التي أطلقها المؤتمر لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.
المصدر: RT