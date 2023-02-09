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تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على بعد 44 كيلومترا من مدينة قهرمان مرعش بوسط تركيا

المالكي: تحرك فريق فلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة باتجاه سوريا وتركيا

أخبار العالم العربي

المالكي: تحرك فريق فلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة باتجاه سوريا وتركيا
AFP
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أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، انطلاق فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة إلى تركيا وسوريا من أجل دعم جهود الإغاثة في البلدين بعد الزلزال المدمر.

وأكد المالكي "استعداد دولة فلسطين لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تقديم يد العون للأشقاء في كل من تركيا و سوريا"، مشيدا بـ"الطاقات البشرية الفلسطينية العاملة في المجال الإنساني والتي تعاني من تحديات عدة نتيجة للاحتلال المستمر، إلا أنها تثبت يوماً بعد يوم جاهزيتها للتعامل مع مثل هذه المهمات الصعبة التي تطلب التحدي والإصرار".

وأوضح أن "الفريق سينقسم الى مجموعتين فور وصولهما إلى الأردن. الفريق الأول سينطلق باتجاه تركيا والثانية باتجاه سوريا"، مشيرا إلى أنه "فور وصولها إلى المناطق المتضررة نتيجة الزلزال، ستباشر الفرق الفلسطينية العمل مع الطواقم الدولية الأخرى العاملة في المستشفيات الميدانية و ستشارك ايضاً في عمليات الانقاذ والاخلاء و الإسعاف بالتنسيق مع السلطات المعنية".

المصدر: RT

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