لبنان.. محتجون يحطمون ويحرقون المصارف (فيديو + صور)
أقدم مواطنون لبنانيون، اليوم الخميس، على تحطيم وإحراق عدد من المصارف في العاصمة بيروت، احتجاجا على ارتفاع سعر الصرف وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق في منطقة بدارو وقاموا بإشعال الإطارات أمام فروع المصارف في المنطقة، وتحطيم واجهة أحد المصارف في المنطقة.
يقوم عدد من المودعين والمحتجين في هذه الاثناء بحرق بنك عودة في بدارو pic.twitter.com/yJy3wJS9XK— LebTalks (@LebTalks) February 16, 2023
مشاهد من بدارو حيث اقدم محتجون على اشعال الاطارات امام مصرفي #عودة و #فرنسبنكpic.twitter.com/rINEShoniy— D® Phil (@philabouzeid) February 16, 2023
وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن فوج إطفاء مدينة بيروت أخمد الحريق الذي اندلع في مصرفين في مدينة بيروت هما (لبنان والمهجر وفرنسبنك) حيث عملت فرق الإطفاء في الفوج على التدخل السريع والسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى باقي أرجاء المبنى والمباني المحيطة.
من أمام #بنك_عودة فرع #بدارو.#فرنسبنك#مودعون_ومحامون_متحدون#ثورة_المودعين#أموال_المودعين#تحرير_الودائع#حق_الدفاع_المشروع#١٨٤_عقوبات#ايدك_معنا#رياض_سلامة#الدولار#المصارف#بيروت#لبنان#جمعية_صرخة_المودعين#متحدون#GameOver#LiberationOfDeposits#BankAudipic.twitter.com/lWXoH7fS2W— متحدون United For Lebanon (@UnitedForLeb) February 16, 2023
اقفال طراقات منطقة #بدارو بدواليب المشتعلة امام البنوك وتوتر في شوارع وتكسير الزجاج للمصارف #رياض_سلامة#الدولار— Hussein Fakih (@hussenfakih) February 16, 2023
⬇️⬇️الصور #بنك_فرنسبنك و #بنك_عودةpic.twitter.com/hE4cifOQ4a
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار الـ80 ألف ليرة في افتتاح تداولات اليوم الخميس.
المصدر: RT