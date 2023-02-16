لبنان.. محتجون يحطمون ويحرقون المصارف (فيديو + صور)

أقدم مواطنون لبنانيون، اليوم الخميس، على تحطيم وإحراق عدد من المصارف في العاصمة بيروت، احتجاجا على ارتفاع سعر الصرف وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق في منطقة بدارو وقاموا بإشعال الإطارات أمام فروع المصارف في المنطقة، وتحطيم واجهة أحد المصارف في المنطقة.

يقوم عدد من المودعين والمحتجين في هذه الاثناء بحرق بنك عودة في بدارو pic.twitter.com/yJy3wJS9XK — LebTalks (@LebTalks) February 16, 2023

مشاهد من بدارو حيث اقدم محتجون على اشعال الاطارات امام مصرفي #عودة و #فرنسبنكpic.twitter.com/rINEShoniy — D® Phil (@philabouzeid) February 16, 2023

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن فوج إطفاء مدينة بيروت أخمد الحريق الذي اندلع في مصرفين في مدينة بيروت هما (لبنان والمهجر وفرنسبنك) حيث عملت فرق الإطفاء في الفوج على التدخل السريع والسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى باقي أرجاء المبنى والمباني المحيطة.

وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار الـ80 ألف ليرة في افتتاح تداولات اليوم الخميس.

المصدر: RT