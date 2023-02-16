لبنان.. سعر صرف الدولار يتخطى الـ80 ألف ليرة

وسط حالة تدهور كبيرة ومستمرة تشهدها الليرة اللبنانية، تجاوز سعر صرف الدولار الـ 80 ألف ليرة في افتتاح تداولات اليوم الخميس.

وأظهرت التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أن سعر صرف الدولار سجل 80900 ليرة للبيع و80500 ليرة للشراء.

يذكر أن الأزمة الاقتصادية في لبنان بدأت في أواخر نوفمبر من العام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.

وتراجع الناتج الإجمالي المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب على حد وصف البنك الدولي الذي صنف هذا الانهيار المالي بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

المصدر: RT