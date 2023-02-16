"انتخبوا جدي بدلا عن غوتيريش".. طفل سوري يثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي (فيديو)

أثارت صورة متداولة لطفل سوري من دير الزور ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نالت إعجاب النشطاء الذين تفاعلوا معها.

ويظهر في الصورة طفل يحمل ورقة كتب عليها بأن عشائر دير الزور أرسلت 76 شاحنة مساعدات إلى شمال غرب البلاد، بينما أرسلت الأمم المتحدة 15 شاحنة فقط!".

هلي وناسي ورفعة راسي قبايل دير الزور كفووو ينطح كفووو ،، كفوووو أهل الفزعة والغيرة والحمية اللي أعتز وأفتخر وأرفع راسي إذا قلت ديري ،، يستاهلون أهلنا وناسنا وحبايبنا بالمناطق المنكوبة وهذا أقل واجب والله واعذرونا ع القصور الله يرحم شهداءكم ويشافي جرحاكم ❤️❤️❤️🌸🌸🌸 pic.twitter.com/LOg1LWxfIS — الجبوري (@Aljoboory77) February 16, 2023

إقرأ المزيد

ودعا الطفل الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى انتخاب جده حسين أمينا عاما للمنظمة بدل أنتونيو غوتيريش، في إشارة إلى خذلان المجتمع الدولي لأهالي الشمال المنكوبين.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بوصول قافلة مساعدات إلى شمال غرب سوريا المتضرر من الزلزال قادمة من محافظة دير الزور بشرق البلاد.

طفل من دير الزور يطالب بتعيين جده "حسين" أمينا عاما للأمم المتحدة عقب تخاذل تلك المنظمة pic.twitter.com/vMSwPSe84b — ريان المصري (@Rian_almasri) February 15, 2023

وتضمنت تلك الشاحنات التي وصلت ليل أمس الأربعاء، أغطية ومواد غذائية وإمدادات طبية وخيام، قادمة من منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أقر بفشل المنظمة في مساعدة آلاف المدنيين السوريين، وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء الزلزال.

المصدر: RT