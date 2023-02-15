حرس الحدود الإسرائيلي ينكل بعائلة فلسطينية على حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس (فيديو)

نكّل حرس الحدود الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بعائلة فلسطينية على حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس.

ونشر ناشطون مقطع فيديو وثق ما أقدم عليه الجنود الإسرائيليون في حق العائلة.

وتتواصل إجراءات التنكيل بالمقدسيين على حاجز مخيم شعفاط، منذ ساعات الصباح الأولى.

وأوضح أهالي مخيم شعفاط في القدس أن القوات الإسرائيلية تشدد منذ ساعات الصباح من إجراءات التفتيش على حاجز المخيم، باتباع إجراءات التفتيش الطويلة والمعقدة بتفتيش المركبات والمشاة، وتعمد المماطلة بذلك.

وقامت القوات بتفتيش البعض جسديا وإجبار الشبان والفتية على خلع ملابسهم، كما اعتدت على النسوة بالدفع والضرب.

وحالت إجراءات التفتيش من وصول الطلبة والعمال إلى مدارسهم وأعمالهم.

ودعا أهالي مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس إلى عصيان مدني وإغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى المخيم، يوم الخميس، ردا على هدم المنازل والإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الأهالي في القدس.

وطالب الأهالي في بيان صحفي الأربعاء، السكان كافة بالامتناع عن التنقل عبر حاجز مخيم شعفاط العسكري، وعدم الخروج للعمل أو الشوارع يوم الخميس، رفضا لقرارات تل أبيب بحق الأهالي ومنازلهم في القدس، مؤكدين على تمسكهم بحقوقهم وصمودهم على أرضهم مهما بلغت التضحيات.

وشدّد الأهالي على أن "هذه الاعتداءات جزء لا تجزأ من الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال ومستوطنوه في كامل الوطن".

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية