تعرّض فريق لـ"الأونروا" للتسمم في لبنان

دخل خمسة من أفراد طاقم عيادة "الأونروا" (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في لبنان المستشفى، بعدما ظهرت عليهم أعراض التسمم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن خمسة من أصل سبعة من ضمن طاقم عمل عيادة "الأونروا" الأولى في مخيم عين الحلوة أدخلوا إلى مستشفيي حمود ومركز لبيب الطبي في صيدا بعدما ظهرت عليهم عوارض تسمم.

ونقلت الوكالة عن مدير مكتب "الأونروا" في منطقة صيدا إبراهيم الخطيب، أن "هناك سبعة أشخاص ظهرت عليهم عوارض تسمم من طاقم العمل، خمسة منهم استدعت حالتهم إدخالهم إلى المستشفى واثنان عوارضهما خفيفة، وهم 3 أطباء و5 ممرضين".

وأوضح أن "الأشخاص المذكورين تناولوا القهوة في الثامنة صباحا وبعدها بنصف ساعة بدأت تظهر عليهم عوارض تسمم"، وأشار إلى أن "لا شبهة جنائية في الموضوع كما يتم الترويج على وسائل التواصل، وأن القوة الفلسطينية المشتركة والقوى الامنية اللبنانية فتحت تحقيقا بالحادثة وننتظر صدور نتائج التحقيقات لنعرف ما الذي ادى الى تسمم هؤلاء".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"