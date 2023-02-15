الدفاع المدني العراقي: إطلاق تجريبي لصافرات الإنذار يوم غد الخميس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية أنه سيتم إطلاق تجريبي لصافرات الإنذار المبكر يوم غد الخميس.

وقالت المديرية في بيان مقتضب "سيكون هناك إطلاق تجريبي لصافرات الإنذار المبكر في بغداد والمحافظات يوم غد الخميس وبتمام الساعة 11 صباحا ولمرة واحدة".

وكانت وكالة "شفق نيوز" نقلت عن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، تحذيره من حدوث نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين، داعيا الحكومة العراقية لعدم إيقاف شبكة الانترنت.

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وقال الزيادي "ندعو الجهات الحكومية إلى عدم إيقاف شبكة الإنترنت خلال اليومين المقبلين بسبب الارتدادات الزلزالية التي قد تحدث بأي لحظة، عقب الزلزال الذي حصل في الجانبين التركي والسوري".

وأوضح الزيادي، أن "فائدة الإنترنت تكمن في حال حدوث أي تردد زلزالي فيكون المواطن على أتم الاستعداد لأخذ الاحتياطات اللازمة كون النشاط المتعاقب الزلزالي متوقع حدوثه خلال اليومين المقبلين لهزات خفيفة".

المصدر: وكالة "شفق نيوز"