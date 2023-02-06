بسبب الزلزال.. العراق يوقف تصدير النفط عبر أحد المسارات

أفادت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، بأنه تم فجر اليوم إيقاف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب "الإقليم – تركيا" كإجراء احترازي.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة إنه نتيجة للزلازل التي ضربت تركيا وسوريا اليوم ولغرض ضمان سلامة عملية تصدير النفط والاحتياط لحدوث أي طارئ غير مرغوب فيه، تم منذ فجر اليوم إيقاف تصدير النفط عبر أنبوب "الإقليم – تركيا".

وأشارت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق إلى أنه من المقرر أن يستأنف التصدير بعد إتمام عمليات الفحص.

والشهر الماضي بلغت صادرات النفط العراقي عبر أنبوب "الإقليم – تركيا" وميناء جيهان نحو 2.475 مليون برميل، فيما بلغت الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق قرابة 98.460 مليون برميل.

وتعرضت مناطق من تركيا وسوريا لزلزل قوي صباح اليوم خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى ودمارا في الأبنية السكنية والبنية التحتية.

وبعد ذلك تعرضت مدن عراقية لسلسلة من الهزات الأرضية الناتجة عن ارتدادات الزلزال الذي ضرب تركيا، وشمال سوريا، فجر الاثنين.

المصدر: RT