تونس.. صدور مذكرة توقيف بحق مدير عام أسبق في وزارة الداخلية

أصدر قاضي محكمة أريانة الابتدائية بتونس، بطاقة سجن بحق عاطف العمراني المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، على ذمة التحقيقات المتعلقة بـ"الغرفة السوداء" في الوزارة.

يشار إلى أن مصطلح "الغرفة السوداء" في وزارة الداخلية التونسية، شاع على المستوى الإعلامي.

هذا وقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق إطارات أمنية سابقة على غرار محمد الخريجي، مدير وحدة مكافحة الإرهاب سابقا، وبوبكر العبيدي مدير حفظ الوثائق بالإدارة العامة للمصالح المختصة سابقا.

الجدير بالذكر أن الأبحاث في هذه القضية تشمل أكثر من 10 متهمين ومن بينهم وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي.

المصدر: موزاييك إف إم