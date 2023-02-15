الصفدي يزور سوريا وتركيا

يقوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ⁦ أيمن الصفدي⁩،اليوم الأربعاء، بزيارتين إلى سوريا وتركيا تعبيرا عن تضامن المملكة مع البلدين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما.

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ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة في إرسال المساعدات تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني.

وترسل المملكة، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إلى تركيا وطائرة مساعدات إلى سوريا، التي تتواصل المساعدات البرية من الأردن إليها.

وفي وقت سابق، قال الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، إن الأردن يدعم سوريا في مصابها عقب كارثة الزلزال المدمر.

من جانبه شكر المقداد الأردن قايدة وشعبا لوقوفه إلى جانب سوريا في محنتها، مؤكدا تطلع بلاده إلى استمرار التعاون مع الأردن بما يخدم مصلحة الشعبين.

المصدر: RT