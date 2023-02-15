"ليست حلالا".. الأردن يمنع دخول منتجات غذائية تحتوي مسحوق حشرة "الجدجد"

منعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن دخول منتجات غذائية تحتوي مسحوق حشرة الجدجد Acheta Domesticus (house cricket) إلى المملكة.

وبحسب التعميم، فإن المؤسسة ستقوم بحجز البضاعة التي تحتوي على كتابة أو صورة حشرة الجدجد، بالإضافة إلى عدم السماح بتداولها في أسواق المملكة.

ولفت إلى أن ذلك المنع يشمل منتج مصنع أو مادة أولية ضمن مكوناته. وسرد التعميم المتطلبات العامة للأغذية الحلال ضمن شروط المواصفات الأردنية.

المصدر: عمون