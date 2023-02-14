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الجزائر.. سائق دراجة نارية يدهس شرطيا على رأس عمله

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الجزائر.. سائق دراجة نارية يدهس شرطيا على رأس عمله
Legion-Media
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اعتقل الأمن الوطني الجزائري بأحد المقاطعات الإدارية سائق دراجة نارية دهس شرطيا خلال محاولة توقيفه، ومنعه من عبور سكة الترام.

وأشار بيان لمديرية الأمن بالجزائر العاصمة أنه: "في إطار حماية المواطن وممتلكاته والحفاظ على الصحة العمومية من خلال المهام اليومية المجسدة في الميدان لمحاربة ظاهرة استيلاء الباعة غير الشرعيين على الرصيف، لاسيما على مستوى سكك الترامواي، تمكن التشكيل الأمني التابع لفصيلة الأمن العمومي بأمن المقاطعة الإدارية، من توقيف سائق دراجة نارية كان يسير على سكة الترامواي، بعد رفضه الامتثال ودهسه لشرطي مما أدى الى إصابته".

وأضاف: "بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية السير فوق سكة الترامواي، مع رفض الامتثال مما أدى إلى حادث مرور جسماني ضحيته شرطي أثناء تأدية مهامه".

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المصدر: الشروق الجزائرية

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