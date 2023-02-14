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هذا ما دار بينهما.. الرئيس الجزائري يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي

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هذا ما دار بينهما.. الرئيس الجزائري يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد
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أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

وتطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية الصلبة بين البلدين، كما تناولا مسائل ثنائية ذات اهتمام مشترك.

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وفي وقت سابق، نفت الجزائر تأثر العلاقات مع تونس على خلفية قضية الناشطة أميرة بوراوي الهاربة إلى فرنسا، مشددة على أن العلاقات بين البلدين متينة.

وقال وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، في حوار مع الصحيفة الإلكترونية "الجزائر الآن"، إن "العلاقات الجزائرية التونسية متينة ولن تزعزعها شطحات إعلامية معلومة الأهداف لوسائل الإعلام الفرنسية التي لم يرقى ولا لعرابيها أن تكون الجزائر سيدة قراراتها".

وأكد أن "الجزائر اختارت أن تكون بجانب تونس بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

كما صرح الدبلوماسي والسفير التونسي السابق، نجيب حشانة، بأنه "لا خوف على العلاقات التونسية الجزائرية لأنها علاقات عميقة ثابتة ومتطورة".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية وتونسية

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