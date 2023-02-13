ميقاتي يزور ضريح رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري

زار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، ضريح رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، الذي تم اغتياله يوم 14 فبراير 2005.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن ميقاتي قرأ الفاتحة على ضريح الحريري في وسط بيروت.

وفي السياق، وصل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، مساء يوم أمس الأحد إلى العاصمة بيروت للمشاركة في ذكرى اغتيال والده الـ18 يوم غد.

وتوجه الحريري فور وصوله إلى ضريح والده، حيث قرأ الفاتحة على روحه وأرواح الذين قتلوا معه يوم اغتياله.

صورة للرئيس سعد الحريري بعد وصوله الى بيروت مساء اليوم pic.twitter.com/cblqP1eW2A — Lebanon Post (@lebanon_post) February 12, 2023

واغتيل رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، في انفجار ضخم وقع قرب فندق السان جورج في وسط بيروت، أدى إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 226، وأدانت المحكمة الخاصة بلبنان، حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وسليم جميل عياش، (عناصر في حزب الله)، غيابيا، لدورهم في الاعتداء، وفرضت عليهم خمس عقوبات سجن مؤبد.

المصدر: RT + وسائل إعلامية لبنانية