 
مباشر

شيخ الأزهر يصدر قرارا بشأن سوريا

أخبار العالم العربي

شيخ الأزهر يصدر قرارا بشأن سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqsv

قرر شيخ الأزهر أحمد الطيب، إرسال مساعدات متنوعة من أغذية وملابس وأغطية إلى سوريا لدعم الأسر المتضررة ولمواجهة آثار الزلزال المدمر.

إقرأ المزيد
نداء عاجل من شيخ الأزهر لإنقاذ سوريا وتركيا
نداء عاجل من شيخ الأزهر لإنقاذ سوريا وتركيا

ووجه شيخ الأزهر "بتوفير كافة المساعدات التي يحتاجها الأشقاء في سوريا في المناطق التي تضررت من الزلزال وذلك في إطار الدور الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات في إغاثة من يتعرضون للكوارث الطبيعية  في سوريا وتركيا".

يذكر أن بيت الزكاة والصدقات الذي يشرف عليه شيخ الأزهر أطلق مبادرة "إغاثة إنسانية" ضمن المبادرات التي يعمل البيت على تنفيذها لتوجيه أموال الزكاة والصدقات لمستحقيها حيث يتم من خلالها تقديم إغاثات إنسانية عاجلة لمن يتعرضوا للكوارث الطبيعية داخل مصر أو خارجها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع