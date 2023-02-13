شيخ الأزهر يصدر قرارا بشأن سوريا

قرر شيخ الأزهر أحمد الطيب، إرسال مساعدات متنوعة من أغذية وملابس وأغطية إلى سوريا لدعم الأسر المتضررة ولمواجهة آثار الزلزال المدمر.

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ووجه شيخ الأزهر "بتوفير كافة المساعدات التي يحتاجها الأشقاء في سوريا في المناطق التي تضررت من الزلزال وذلك في إطار الدور الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات في إغاثة من يتعرضون للكوارث الطبيعية في سوريا وتركيا".

يذكر أن بيت الزكاة والصدقات الذي يشرف عليه شيخ الأزهر أطلق مبادرة "إغاثة إنسانية" ضمن المبادرات التي يعمل البيت على تنفيذها لتوجيه أموال الزكاة والصدقات لمستحقيها حيث يتم من خلالها تقديم إغاثات إنسانية عاجلة لمن يتعرضوا للكوارث الطبيعية داخل مصر أو خارجها.

المصدر: RT