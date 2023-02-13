أبو الغيط: شرعنة البؤر الاستيطانية تكرس الاستخفاف الإسرائيلي المقيت

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية وخططها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

واعتبر أبو الغيط أن "القرارات تكرس الاستخفاف الاسرائيلي المقيت بإرادة المجتمع الدولي وتعكس الطبيعة بالغة التطرف للحكومة الإسرائيلية الجديدة، على نحو بات يهدد بإشعال الأوضاع في الأراضي المحتلة، ويشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي"، مؤكدا أن "شرعنة الاستيطان تعكس استهانة إسرائيلية بالقانون الدولي، وبمُقررات الشرعية الدولية التي تعتبر كافة المستوطنات في الأراضي المحتلة غير شرعية وخارجة على القانون".

وقال إن "المجتمع الدولي يتعين عليه تحمل مسئولياته في مواجهة هذه الحالة الصارخة من الخروج على الشرعية والضرب بالقانون الدولي ومبادئه عرض الحائط، وأن يتعامل مع سياسات الحكومة الإسرائيلية بذات المعايير التي يطبقها على كافة القضايا الدولية الأخرى، من دون ازدواجية أو تمييز".

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد وجه الشكر للملوك والرؤساء العرب الذين شاركوا في مؤتمر القدس الذي استضافته الأمانة العامة للجامعة بمقرها بالقاهرة أمس، مؤكدا أن هذا الحضور الكثيف عالي المستوى قد حقق الهدف من المؤتمر، وأرسل رسالة تضامن واضحة مع الفلسطينيين وقضيتهم، ومع أهل القدس الذين يمثلون بصمودهم خط الدفاع الأول عن المدينة في مواجهة ما تتعرض له من مخططات للتهويد، وطمس وجهها الإسلامي والعربي والمسيحي، وتغيير ميزانها الديموغرافي.

المصدر: RT