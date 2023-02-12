رئيس المجلس الرئاسي الليبي: إنجاز قوانين انتخابية ضروري قبل نهاية أبريل

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل المقبل، ضروري لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام 2023.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المنفي عبر حسابه في "تويتر"، خلال زيارة له إلى مدينة بنغازي.

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إن تحقيق الإجماع الوطني والدولي في ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية سنة 2023، يتطلب إنجازاً صحيحاً وشفافاً لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل القادم أو العمل بالتشريعات النافذة. — محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) February 11, 2023

وفي تغريدته، قال المنفي إن "تحقيق الإجماع الوطني والدولي في ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية سنة 2023، يتطلب إنجازا صحيحا وشفافا لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل القادم أو العمل بالتشريعات النافذة".

وأضاف: "ملتزمون بخارطة الطريق الحاكِمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها".

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ووفق بيان مقتضب صدر عن المجلس الرئاسي، التقى المنفي في وقت سابق، القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في بنغازي، "ضمن لقاءاته ومشاوراته الوطنية لإنجاز المسار الانتخابي واستحقاقات المرحلة التمهيدية".

وأطلقت الأمم المتحدة مبادرة تتمثل في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة، تحاول منذ فترة طويلة التوافق على قاعدة دستورية تجري بناء عليها الانتخابات، إلا أن جهودها ما زالت متعثرة.

المصدر: وكالة "الأناضول"