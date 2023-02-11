البحوث الفلكية المصرية تعلق على المعلومات حول "الزلزال المدمر" في البحر الأحمر

نفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر جاد القاضي، ما يشاع عن حدوث "زلزال مدمر" في البحر الأحمر.

وقال القاضي في تصريح لقناة "الحدث اليوم" إن البحر الأحمر هو تكوين جيولوجي أو أخدود تكون منذ أكثر من 65 مليون سنة ويتسع تدريجيا بقيمة سنتيمتر واحد في السنة، وذلك من واقع البيانات التي يقوم بها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وعدد من المعاهد النظيره في المنطقة".

وأضاف: "من الناحية الجيولوجية فالطاقة المخزونة يتم التنفيس عنه وتخرج في صورة زلازل معظمها غير محسوس".

ورد القاضي على تصريحات من أحد السعوديين بشأن حدوث زلزال مدمر في البحر الأحمر، قائلا: "الزميل السعودي جانبه الصواب تماما، وما آثاره بعيد تماما عن الصحة".

وأكد القاضي: "لن يكون هناك زلزال مدمر في مثل هذا الأخدود وهذا ليس رأيا شخصيا، ولكنه مثبت وفق رأي الأبحاث والنتائج العلمية للجانبين شرق وغرب البحر الأحمر".

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ما يحدث في تركيا حاليا منفصل تماما عما يحدث في شرق إفريقيا لاختلاف الأبعاد والتفاصيل الخاصة بكل منطقة جيولوجية، فكل منطقة لها بصمتها الجيولوجية والتكتونية التي يجب دراستها بعناية لعدم إثارة الذعر والهلع لدى المواطن العادي ولدى متخذ القرار.

المصدر: "مصراوي"