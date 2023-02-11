"النهضة" التونسية تدين "اختطاف" ناشط سياسي وتطالب بإطلاق سراحه فورا

أدانت "حركة النهضة" التونسية "اختطاف الناشط السياسي خيام التركي واقتياده إلى جهة غير معلومة"، ووصفت ذلك بأنه "عملية ترهيب ممنهجة له ولكل المعارضين".

وطالبت الحركة في بيان، بإطلاق سراح التركي فورا، وقالت إن "سلطة الانقلاب تحاول يائسة الخروج من مأزقها". وذلك بـ "استهداف النشطاء السياسيين المعارضين لها عبر الاختطافات والإخفاء القسري وتلفيق القضايا والإيهام بارتكاب جرائم إرهابية ضد أمن الدولة والتآمر مع الخارج".

ونقلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" عن عبد العزيز الصيد محامي الناشط التريكي أن موكله اقتيد لجهة مجهولة، بعد مداهمة منزله.

وأشارت إلى أن اسم خيام التركي كان قد طرح لتقلد منصب وزارة المالية في أكثر من حكومة سابقة.

المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية"