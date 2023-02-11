 
مباشر

"النهضة" التونسية تدين "اختطاف" ناشط سياسي وتطالب بإطلاق سراحه فورا

أخبار العالم العربي

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqh8

أدانت "حركة النهضة" التونسية "اختطاف الناشط السياسي خيام التركي واقتياده إلى جهة غير معلومة"، ووصفت ذلك بأنه "عملية ترهيب ممنهجة له ولكل المعارضين".

وطالبت الحركة في بيان، بإطلاق سراح التركي فورا، وقالت إن "سلطة الانقلاب تحاول يائسة الخروج من مأزقها". وذلك بـ "استهداف النشطاء السياسيين المعارضين لها عبر الاختطافات والإخفاء القسري وتلفيق القضايا والإيهام بارتكاب جرائم إرهابية ضد أمن الدولة والتآمر مع الخارج".

ونقلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" عن عبد العزيز الصيد محامي الناشط التريكي أن موكله اقتيد لجهة مجهولة، بعد مداهمة منزله.

وأشارت إلى أن اسم خيام التركي كان قد طرح لتقلد منصب وزارة المالية في أكثر من حكومة سابقة.

المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السادس